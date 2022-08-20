醫反對數位中介法！他曝2事搞不定：執政黨強推將被人民下架

國家通訊傳播委員會（NCC）18日舉行「數位中介服務法草案」第三場公開說明會，引爆反彈聲浪，認為法令通過，將限制言論自由。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學也表達反對意見，他直言，強行推動絕對有箝制言論自由的爭議，投贊成票的民意代表和執政團隊將被人民直接下架。

NCC日前舉辦「數位中介法」說明會，未來不只各類電商，包含PTT、具社交功能的線上遊戲，甚至私人通訊和群組都會被納入中介法規範對象。

謝宗學在臉書粉絲專頁「Dr. E 小兒急診室日誌」發文表示，數位中介法即使推行的初衷是好的，但「誰能做出正確認定」、「什麼才是真正事實」這兩件事必定爭議不斷，這樣的法律除非事前有詳細規劃、完整配套措施、和社會高度共識，才可能有辦法推動。

謝宗學直言，強行推動絕對有箝制言論自由的爭議，更是和整個網路世代直接衝突，投贊成票的民意代表和執政團隊，不管是民代個人或所屬政黨，將被人民直接下架。

謝宗學強調，「無關個人政治立場，以目前數位中介法的內容，在無法完全排除當權者可能箝制言論自由的疑慮下，我是反對的」。