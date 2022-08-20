彰化防火巷13年進化史曝！網驚「空橋變成倉庫」屋主回應了

彰化市大埔的延平路上，有2棟透天厝中間原本是一條防火通道，2009年時還是正常的樣子，不過從2012年開始，逐年被搭上鐵皮屋頂及外牆，直接成為一個小室內空間，讓網友大驚，但屋主里長先生則表示，不知道是防火巷，後續會配合縣府處理。

有網友把彰化市大埔的延平路上這2棟透天厝的街景po上PTT，寫著「防火巷蓋好蓋滿，整個防火隔間就是我里長的倉庫，上個月被檢舉，不拆就是不拆，如果出事了，增加救援難度，無法逃生，這樣誰負責？」。

有網友也po上該街景的變化史，2009年還是正常的樣子，只有遮雨棚與一塊鐵皮，到2012年的時候鐵皮換了顏色，開始多了外牆，2018年還裝上氣密窗、更新排風扇，最新的樣子與2018年差異不大。

網友貼出2009年到2014年的變化。 圖／PTT

網友看到也紛紛回應，「等到棺材抬出來就會有人處理了」、「從空橋變成倉庫」、「議會不給編經費 當然就不用拆(得罪選票)」、「縣府該不會一整年只拆一個喬友，其餘都無視吧？這麼明顯怎麼會沒看到」。

有網友也貼出檢舉簡訊，公所表示，已依法查報，刻依建築法第86條及違章建築處理辦法第5條等規定辦理裁處作業中。

對此，屋主延平里長陳錫誠接受「東森新聞」採訪解釋，之前買的時候，認定這處是在所有權狀裡面，算是私人地，但不知道這裡是防火巷，不是故意違建，會盡量改善，並配合縣府、公所的要求。