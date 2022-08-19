鹿兒島奇葩土產「火山灰罐頭」是啥？ 網友親曝下場喊：千萬別打開
日本九州鹿兒島的櫻島火山，日前曾經出現噴發現象，引起日本政府的高度警戒。櫻島火山雖是著名的觀光景點，但不定時的噴發，火山灰等問題也困擾著當地居民。不過卻也有人利用這個機會，將火山灰以罐頭包裝，作為當地的土產販售，在網路上引起討論。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「mo69tsun」最近分享，表示在鹿兒島機場的全家便利商店，就販售著名為「ハイ！どうぞ！！」的櫻島火山灰罐頭。「ハイ！どうぞ！！」本身是個日文諧音梗，同時有著「好的，請便」與「請，這是灰」兩種意思。
鹿児島空港のファミマに売ってるハイ！どうぞ！！っていう灰の缶詰、灰の県外輸出だ！！と買って帰って興味に負けて開けてみたらみじろぎ一つで灰が舞い、拭いても掃除機でも取りきれず、拭き掃除をすれば灰の粒で傷をつけ、部屋の全てがジャリジャリになったから絶対開けるなよ マジで開けるなよ pic.twitter.com/buk056GyhK— もろ (@mo69tsun) August 6, 2022
mo69tsun表示，如果因為好奇，在室內打開這個罐頭的話，火山灰就會在房間裡到處飛舞，不僅難以清除，而且還會刮傷家俱等物品。因此就算買來做紀念，也千萬不要打開來比較好。這也能間接體驗到在鹿兒島的居民，碰上火山噴發時有多麼困擾。
網友們也紛紛表示「居然能夠買到火山灰」、「想到以前巴黎也有土產是『巴黎的空氣』」、「twitter竟然標示為食物」、「只能在無風的室外開」、「別縣的人會想要火山灰嗎」、「感覺就像玻璃碎片一樣吧，吸進氣管後果不堪設想」、「開了眼睛恐怕會很不妙」、「我家也有這個，打死都不開」。
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