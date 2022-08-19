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鹿兒島奇葩土產「火山灰罐頭」是啥？ 網友親曝下場喊：千萬別打開

聯合新聞網／ 綜合報導
鹿兒島將火山灰包裝成罐頭土產販售。圖擷取自twitter
鹿兒島將火山灰包裝成罐頭土產販售。圖擷取自twitter

日本九州鹿兒島的櫻島火山，日前曾經出現噴發現象，引起日本政府的高度警戒。櫻島火山雖是著名的觀光景點，但不定時的噴發，火山灰等問題也困擾著當地居民。不過卻也有人利用這個機會，將火山灰以罐頭包裝，作為當地的土產販售，在網路上引起討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「mo69tsun」最近分享，表示在鹿兒島機場的全家便利商店，就販售著名為「ハイ！どうぞ！！」的櫻島火山灰罐頭。「ハイ！どうぞ！！」本身是個日文諧音梗，同時有著「好的，請便」與「請，這是灰」兩種意思。

mo69tsun表示，如果因為好奇，在室內打開這個罐頭的話，火山灰就會在房間裡到處飛舞，不僅難以清除，而且還會刮傷家俱等物品。因此就算買來做紀念，也千萬不要打開來比較好。這也能間接體驗到在鹿兒島的居民，碰上火山噴發時有多麼困擾。

網友們也紛紛表示「居然能夠買到火山灰」、「想到以前巴黎也有土產是『巴黎的空氣』」、「twitter竟然標示為食物」、「只能在無風的室外開」、「別縣的人會想要火山灰嗎」、「感覺就像玻璃碎片一樣吧，吸進氣管後果不堪設想」、「開了眼睛恐怕會很不妙」、「我家也有這個，打死都不開」。

日本 觀光景點

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