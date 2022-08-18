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冬瓜茶吸管怎麼插？網友歪樓包裝好懷念 加碼分享「我家阿嬤更狂」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享自己與哥哥的吸管插法不同。圖擷自Dcard
原PO分享自己與哥哥的吸管插法不同。圖擷自Dcard

許多人吃飯時會搭配飲料解渴。Dcard有名女網友分享與哥哥一起在麵店用餐時另外再點了兩袋塑膠包裝的古早味冬瓜茶。由於古早味冬瓜茶沒有特別設計吸管孔，因此撕開或利用吸管戳破即可飲用，原PO兄妹倆人插吸管的方法則不盡相同，更有網友分享自家阿嬤的超狂吸管插法。

原PO表示，今天與哥哥去台中火車站附近吃麵，點了兩袋冬瓜茶和兩份麵，並表示將冬瓜茶戳在右上角，可以隨手拿著喝。

原PO將吸管插在冬瓜茶包裝的上方。圖擷自Dcard
原PO將吸管插在冬瓜茶包裝的上方。圖擷自Dcard

不過原PO哥哥則是把冬瓜茶平放於桌上，將吸管戳在正中央，並表示這樣就可以不用手拿了，令原PO懷疑「難道他（哥哥）那種才是正確的？」

原PO哥哥將吸管插在中央。圖擷自Dcard
原PO哥哥將吸管插在中央。圖擷自Dcard

此外，更有網友留言分享，自己阿嬤的超狂插法，完全沒在管吸管孔的設計，直接從知名運動飲料的鋁箔包裝中間正上方插下去，令許多網友感到驚奇表示，「大力出奇蹟」、「阿嬤做菜五六十年，早已不滯於物，草木竹石皆可為劍」、「阿嬤是狠角色」、「阿公還健在嗎？」、「阿嬤幾十年的精純內力讓人甘拜下風」。

網友留言分享自家阿嬤的超狂吸管插法。圖擷自Dcard
網友留言分享自家阿嬤的超狂吸管插法。圖擷自Dcard

針對古早味冬瓜茶的部分，網友紛紛留言表示，「插中間可以直接平放在桌上」、「只有我沒看過這個包裝嗎，好酷喔」、「反正很快就喝完」、「好久沒看到這種包裝好懷念」、「這本來就是插中間的」、「這很好玩喔，吸完往裡面吹空氣吹到滿，可以當地雷踩」。

Dcard 阿嬤

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