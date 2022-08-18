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飲食文化大不同！ 日人炒麵配「某食物」 他嚇瘋：是在幹嘛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友看到日劇演員把炒麵夾到白飯上，傻眼問「這是在幹嘛？」示意圖／ingimage
一名網友看到日劇演員把炒麵夾到白飯上，傻眼問「這是在幹嘛？」示意圖／ingimage

日式料理廣受台灣人喜愛，有些日本餐廳也會推出「創意料理」，但近期有位網友表示，他在看日劇時，發現「日本人會把白飯夾到炒麵上，兩者搭配著吃」，讓他傻眼直呼「是在哈囉？」但其他網友認為只是各國飲食文化差異。

一名網友在PTT發文表示，他看日劇時看到演員「把鐵板燒的炒麵夾去配白飯」，讓他傻眼問「是在哈囉？」並指出「要不是後面演員追加了一份骰子牛，我真的會生氣，炒麵配白飯到底是在幹嘛？」

對此，網友們反問「為什麼不行？就是碳水化合物MAX」、「也有炒麵麵包啊」、「也有人餃子配白飯」、「薯泥漢堡也是這感覺」、「覺得重點是調味，如果炒麵是做成適合配飯吃的鹹度，那就沒問題」、「那你台灣人吃螞蟻上樹為何配白飯？」

有網友認為這是日台的飲食習慣差異，指出「以前我也覺得餃子配白飯很奇怪，但後來對方回應『你沒吃過餛飩麵嗎？』」、「日本人的bug之一就是飯桌上有白飯，其他食物會自動變成配菜」、「日本炒飯配白飯你沒見過吧」、「去日本玩點拉麵+炒飯set很正常」、「西方人有段時間也覺得吃內臟很奇怪，還有人認為豬血糕是糟糕透頂的食物，台灣的臭豆腐更讓外國人懼怕，嘲笑其他國家的飲食文化是在哈囉？」

日本 PTT

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