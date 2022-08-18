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勸阻不去台灣！知名插畫家創意結合雙時事 颱風侵台即「命喪他鄉」

聯合新聞網／ 綜合報導
截至目前，今年並未有颱風侵襲台灣。示意圖／ingimage
截至目前，今年並未有颱風侵襲台灣。示意圖／ingimage

每年夏季七、八月是台灣易受颱風侵襲的月份，不過今年截至目前為止都沒有任何颱風登陸台灣。知識型插畫家「氣象象來談氣象」用柬埔寨詐騙案的事件結合時事，指出今年沒有颱風襲台的原因是颱風來台會「命喪台灣」，插圖中還有警察舉牌示警，許多網友紛紛表示「好應景！」

插畫家「氣象象來談氣象」臉書貼文笑稱，今年都沒有颱風過境「大概是因為在出境前被勸阻了吧。」插畫圖文中，上方大標題「為什麼2022年，颱風遲遲不來台灣」，下方則有兩位警察舉牌表示，「台灣打工陷阱多，中央山脈難通過」、「活摘環流回不來，風雨兩失命不再」。

右上方則有「LINE群組」暗指詐騙內容，「東風免費送您到台灣，豐富水氣每天吃到飽」、「來台灣可以名留青史！莫拉克五天4000mm，讓台灣人驚呆了」。

至於颱風尚未侵台的原因，根據氣象專家賈新興表示，過去台灣也曾連續三年都有反聖嬰的案例，只不過今年的狀況對台灣影響是相對比較明顯的，至於沒有颱風襲台是否和反聖嬰現象有關，需要再做進一步的分析研究。

許多網友紛紛留言表示，「看來舉牌警示還是有用的」、「今年颱風少，不是因為雲之國的遊客被拒於境外的緣故，是因為嚴重少子化的問題才對」、「感覺年底又要缺水了」、「所以說那個幕後Boss是中央山脈大叔囉」、「不是來台要隔離，不划算，改去韓國免隔離」、「切合雙時事，有才」。

颱風 插畫家

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