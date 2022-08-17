哪款泡麵「麵體最好吃」？ 內行曝「這點」是口感好的關鍵

泡麵方便又能快速解決一餐，多樣化的口味造福了不少上班族，日前一名網友好奇「台式泡麵哪一家麵體比較好吃？」他想知道哪一種泡麵的口感最好，吃起來不會過於軟爛，還能跟不同口味的泡麵搭配。對此，內行人建議他「不要買油炸麵體的」。

一名網友在PTT詢問「請問台式泡麵如果用熱水沖泡，或者用滾水煮，哪一間的麵體口感最好，不會軟爛，還很適合跟其他口味的泡麵一起煮？」

對此，有內行人建議「不要買油炸麵體的，可以找看看阿舍那種的」、「聽業內朋友說，拉麵道的麵體跟一般油炸麵不同，可以嘗試」、「滿漢大餐不錯」、「阿Q桶麵」、「韓國辛炒麵」、「隨緣不錯」、「統一的好吃」、「我喜歡阿Q的」、「唯一推薦台酒」。

但也有人推薦他「煮軟也很好吃的麵體」，認為「要不軟爛很難，但我覺得來一客的麵體煮軟很好吃，泡麵就是要泡爛才入味啊」、「要讓麵不爛很難吧」、「沒有煮不爛，只有不夠久」。