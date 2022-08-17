93歲嬤成新竹東風音樂祭「最資深聽團仔」 網讚：老了也要瘋一波

2022新竹東風音樂祭已於上周末8月14日順利落幕，現場除了邀請「血肉果汁機」、「美秀集團」等20組卡司之外，場外最具亮點的則是這位93歲的張奶奶，年輕時就喜愛聽音樂、跳舞，堪稱「東風最資深聽團仔」，令許多網友直呼「阿嬤真可愛」！

新竹市政府臉書粉絲專頁「新竹市新鮮事」貼文寫道，今年東風音樂季最資深的聽團仔，是93歲的張奶奶，且與當天一起陪同的孫子從4點聽到6點多，完整聽完Multiverse才離開。

並補充，其實張奶奶年輕時就喜歡聽音樂、跳舞，時常與丈夫在空軍軍官俱樂部舞廳跳舞，連時任空軍總司令都稱讚她很會跳舞，喜歡人多的地方、喜歡熱鬧的感覺。況且祖孫倆平時週末會一起去逛街，在市區逛累了就會去東門城休息聽音樂表演，在家還會跟孫子一起聽五月天的歌曲。

祖孫倆感情好，一同前參加東風音樂祭。圖擷自 臉書「新竹市新鮮事」

新竹市政府市政新聞報導指出，33歲張姓孫子表示，先前經過孔廟前，奶奶看見廣場聚集很多人，說想要進去逛逛，本來以為奶奶無法接受樂團重低音聲響，沒想到奶奶卻聽得很開心，一坐下來就聽了兩個鐘頭，一路從下午4點聽到6點多，直喊「好聽！好聽！」

底下網友紛紛留言表示，「阿嬤好可愛，孫子也是古錐」、「希望我93歲時也可以繼續聽東風」、「這樣的阿嬤我也想來一個」、「不知道我老了還搶不搶得到大港票」、「有在現場，大家都拍手歡呼」、「希望我們老了還能一起去瘋一波」、「如果能活到93歲也來跑音樂祭當聽團阿嬤！」。