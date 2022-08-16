日本領先推油電混合車 網反問：為何日系電動車發展落後了？

現在因應環保趨勢，各大車廠紛紛投入電動車研發，美國特斯拉的電動車也備受消費者歡迎，在電動車市場擁有高市佔率。日前一名網友就拋問「日本是最早發展電動車的國家，為什麼現在落後？」對此，網友們看法不一。

一名網友在PTT發文表示，「很早就聽過油電混合車是成為純電動車前的中繼產物，而日本早已擁有油電車技術，這代表日本早就琢磨電動車了，既然如此，日本應該可以成為世界第一的電動車大國才對，為什麼現在反而落後？難道累積多年的油電車技術是白忙一嗎？」

對此，有網友認為日本提早看清局勢，指出「日本就沒有想要發展純電動車」、「日本看清了局勢，知道未來不會只有電動車，電車只佔市場的一個區塊，所以最早開始了多元化發展而不是把未來侷限住」、「現在全世界都缺電，日本汽車大廠很聰明的」、「油車產業鏈太緊密，如果發展純電動車會讓許多人失業」、「可能是油車本業更好賺，就沒有繼續發展電動車」。

也有人認為日本的確錯失先機，「日本很多產業都是以前很強現在沒落，像是電視、手機等等」、「不投資怎麼會有成果」、「日本如果會看清局勢，現在就不會半導體面板跟手機都拱手讓人了」、「智慧型手機已經輸過一次了」。

曾有專家討論過日本發展電動車落後的原因，揭示了傳統汽車製造商在電動車生產上並無優勢，除了日本國內關於電動車的全面普及論調過於謹慎，政府對新建電動車及相關零件製造業者的激勵並不多，加上汽車業者在混合動力汽車生產設備的折舊仍在進行，要在電動車新平臺的研發另外投入巨額費用，並重組成熟的汽車生產、零件供應鏈，轉成電動車體系，等於打掉重練，除了相關新供應鍵的建置不易，也會產生舊供應鍵失業等問題。