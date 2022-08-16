龍門客棧創辦人辭世 饕客回憶最推「這一味」而非水餃

許多人有在尖峰時刻搭乘公車的經驗，人與人之間擠成「沙丁魚」令人格外不舒服。Dcard有名女網友發文分享，自己先前搭乘往返知名遊樂園的公車，由於乘客過多，相當擁擠，不料在公車停紅燈急煞時，站不穩的她整個人被一位「帥哥」摟入懷裡，令原PO小鹿亂撞，一旁朋友看了則表示「傻眼」。

2022-08-15 15:22