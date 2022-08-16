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龍門客棧創辦人辭世 饕客回憶最推「這一味」而非水餃

聯合新聞網／ 綜合報導
著名小吃「龍門客棧餃子館」創辦人高齡辭世，網友們紛紛回憶起用餐經歷。 圖擷自Facebook
著名小吃「龍門客棧餃子館」創辦人高齡辭世，網友們紛紛回憶起用餐經歷。 圖擷自Facebook

位在台大醫院附近林森南路上的「龍門客棧餃子館」飄香54年，是許多4、5年級台大學生的共同記憶，前總統馬英九、陳水扁於學生時期也曾在此用餐，然而在14日凌晨，傳出第一代創辦人姜志民因器官衰竭離世，享嵩壽101歲。消息曝光後也召喚出許多饕客到訪該店的記憶，不少網友更指出比起水餃，其實另有一「隱藏美味」。

根據「自由時報」報導，高齡101歲的龍門客棧餃子館創辦人姜志民14日凌晨因多重器官衰竭離世，他在2021年底就因高齡多次進出醫院搶救，如今不敵病魔辭世。「龍門客棧餃子館」也於臉書粉專發文公告，「因家中有事，客棧於8/14、8/15公休兩日，造成不便，請見諒感謝各位客官！」

網友知曉後也開始回憶到龍門客棧的用餐經歷，不少網友更表示，該店比起主打的水餃，更好吃的其實是滷味，「從小吃到大，好ㄘ」、「滷味才是本體」、「水餃普普，但滷味好吃 」、「十幾年前吃過，滷菜超大盤」、「我喜歡滷味，但8年前就已經不是學生」、「滷味超讚的…」。

小吃 水餃

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