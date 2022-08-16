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男子曬「客製化綜合水餃」一次8種口味 網：原來可以這樣點！

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾曬出自己點的「客製化綜合水餃」，分享另類的水餃點法。 圖擷自Tiktok
一位民眾曬出自己點的「客製化綜合水餃」，分享另類的水餃點法。 圖擷自Tiktok

一種餐點有多種口味時經常會讓人陷入選擇障礙，日前就有一位民眾在網上分享能一次吃到8種水餃的點餐辦法，他表示自己點水餃時會每種口味各點2顆，並曬出自己點餐的收據佐證，令許多網友看了驚呼「原來還可以這樣點！」

「你們吃八方雲集會不會這樣點餐啊？」一名男子在Tiktok上傳一則短片分享，他平時在著名連鎖店「八方雲集」點水餃時，習慣8種口味各點2顆，讓餐點混合白、黃、粉、綠多種顏色，看上去更加色香味俱全，不過他也笑問「這樣做會不會被（店員）打啊？」

該影片曝光後吸引7.5萬人次觀看，留言數突破2千，網友們對此熱烈討論，「原來可以這樣點！我下次試試看」、「我現場點，都點1個，含鍋貼，8方真的對顧客的需求都有盡量滿足」、「不會被打，會被店員白眼，哈哈」、「會被詛咒」、「水餃的部分應該不會…但鍋貼應該會（被打）」、「水餃還好，反正都是丟鍋子煮」、「店家覺得可以就可以啦，不行店家會自己說」。

不過有人質疑，此舉可能會造成店員困擾，事後該男子也發文澄清，他有事先徵求店家同意才點，但不是每家分店都願意提供這類客製化服務，有些會限制一種口味最少要5顆，因此最好先詢問店家，避免造成糾紛。

八方雲集 水餃 TikTok

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