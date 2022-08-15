日本科技業沒落原因為何？ 網友回「2字」秒解答

日本過去以許多科技公司聞名，而有網友就發現許多原本熟悉的日本廠牌能見度似乎逐漸消退，因此好奇日本的科技業是怎麼沒落的，甚至推測是否因「通縮環境讓人只想躺平」，有網友則直接回答2字秒解答。

PTT八卦板有網友PO文，表示日本以往有許多科技公司，如東芝TOSHIBA、舛冈富士雄博士發明NOR NAND，也有VAIO、富士通這類賣筆電之類的公司，然而時至今日，TOSHIBA在消費市場的科技產品能見度消退、VAIO似乎已經消失，富士通銷量也不及HP、DELL，SHARP則被郭董買走，晶圓代工也是以台韓為主體。

這種種的跡象讓原PO不禁想問「日本的科技業是怎麼沒落的？」，並且推測是否因通縮環境讓人只想躺平，網友紛紛在文章下留言表達看法，有許多人直接兩字解答「美國」、「從美國砸日本產品開始就有目的有手段」、「問美國爸爸，爸爸要你經濟崩你就崩」、「除了被美國搞，日本商社那種迂腐顢頇、不知變通、應變能力緩慢其實都源自於年資掛帥而非能力的制度，從鴻海買下夏普，就看出這個問題」。

也有人提出其他想法，表示「日本只適合穩定的市場」、「日本半導體高層對市場反應太慢，又不知變通，韓國這塊是靈巧到不行」、「工匠精神不適合科技業，新鮮的肝才是正解」、「日本沒辦法玩變化太快的產業」。