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搭捷運選坐位 他遇上人生選擇題「兩種位子怎麼選？」

聯合新聞網／ 綜合報導
捷運車廂示意圖。 圖／ingimage
捷運車廂示意圖。 圖／ingimage

搭乘大眾交通運輸時，若需乘坐車上坐位，許多人會思考「如何選位」的問題。Dcard有名網友以「捷運找位子，你們會刻意避開年輕妹子旁邊嗎？」為題發文詢問，引網友紛紛討論。

原PO表示，先前搭捷運找位子坐，車廂內有許多空位，其中有一個位子是兩個正妹中間，另一個位子則是兩個婦女中間，並表示自己果斷選擇兩個婦女中間的座位。便詢問廣大男性網友，大家會選擇哪個座位呢？

底下網友紛紛表示，「所以男生坐我旁邊等於不把我當妹子？」、「都是位子，有差嗎？」、「我當然要坐香香的漂亮姊姊們旁邊呀」、「我會坐年輕妹子腿上」、「有位子先坐囉」、「離進選，坐下後玩自己手機，誰會在意旁邊是什麼」。

另有部分網友表示不會選擇坐在正妹旁邊，「是我不敢欸，除非你長得很帥不然就乖乖去坐在婦女中間吧，那些機會從不是屬於我們的」、「坐正妹旁邊超不自在的」、「選正妹旁邊都要小心異異，動作不能大，講話不能大聲，眼睛不能亂看」、「當然不敢，有時候正妹坐我旁邊壓力也會超大的」、「我都站著不敢坐」。

Dcard 捷運

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