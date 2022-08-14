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柬埔寨招募廣告進化 美女律師見「回得去台灣」一句話破關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
柬埔寨的跨國詐騙事件頻傳，甚至詐騙招募廣告還不斷進化。 示意圖／ingimage
柬埔寨的跨國詐騙事件頻傳，甚至詐騙招募廣告還不斷進化。 示意圖／ingimage

柬埔寨跨國詐騙事件頻傳，不少台灣人認為出國就能賺上大筆金錢，結果到了當地卻被詐騙集團轉賣，因此面臨到性侵、毆打、活摘器官等狀況。然而，美女律師李怡貞在臉書上發文，表示最近招募廣告又改了，有些會特別標示「回得去台灣」，而貼文曝光後也掀起討論。

律師李怡貞在臉書上發文，表示聽說最近柬埔寨的招募廣告改路數，有些會特別標明「回得去台灣」。不過，李怡貞也強調「沒說清楚回得去的是骨灰罈還是活體，甚至是半殘體啊？」貼文曝光後在網路上掀起討論，李怡貞也在留言處加以呼籲，「不要再上當受騙了，敲碗勾惡做一集」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「時辰到了就會知道是骨灰罈還是化妝後的大體」、「魂魄回得來？牽亡魂的也有生意做了」、「召魂算不算一種回家？」、「總之，真的回不去了！」、「真的⋯天下沒白吃的午餐」、「可能只剩牌位」、「活體可能是剩半條命」、「太遠了，冤魂找不到路」。

另外，也有網友表示，「聽說他們要一直換新招，搞不好下次直接騙說要去柬埔寨救人」、「現在套路有改，原本都開單程機票為多，現在偶爾會開來回機票」、「聽說那些詐騙集團喜歡誘拐台灣人去柬埔寨，因為台灣人付贖金最乾脆」、「最主要是直銷的概念，倘若他們被騙了，他們還要騙朋友過去，自己才有機會解危」。

最後，也有網友提醒，「網路的世界無奇不有，還是不要太相信比較好，求職還是要尋正確管道比較安全」、「政府有開辦勞動部發展署就業安定基金補助，以招收失業民眾課程，課程上完肯吃苦又肯努力，在家鄉就可以賺錢」。

詐騙集團 柬埔寨 打工 律師

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