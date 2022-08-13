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想捕捉新潟煙火精彩瞬間 天氣太差反讓他拍出稀有「世界末日照」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友本來想拍煙火，但卻因為天候關係拍成世界末日般的大爆炸。圖擷取自twitter
一位網友本來想拍煙火，但卻因為天候關係拍成世界末日般的大爆炸。圖擷取自twitter

攝影是一項需要專業的技巧，若是在拍照時有某個小細節沒抓好，最後很可能就會拍出和想像中大相逕庭的照片。最近有位日本網友，就拍出了一張煙火大會的失敗照，然而由於畫面太過震撼，反而引起許多迴響。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「fuehrsn」最近分享一張照片，畫面中遠方火光衝天，猶如發生什麼驚天動地的大爆炸一樣，頗有種世界末日到來的錯覺。

不過這張照片，事實上只是fuehrsn在拍攝新潟縣柏崎市的煙火而已。然而他當天在比較遠的地方進行拍攝，加上當天進入傍晚之後，雲層明顯變多，拍攝的地方正處在下風處，才會只拍到爆炸和煙霧瀰漫的畫面。不過這麼一張失敗照，卻意外引發網友們的迴響。

許多網友就紛紛表示「難道是世紀末」、「這是特攝片現場嗎笑死」、「哥吉拉要現身囉」、「完全就是火災工廠的圖片」、「被轟炸的地區」、「是大炎上呢」、「震撼力十足喔」、「感覺就像是戰場一樣」、「彈藥庫發生大爆炸嗎，這張照我看很珍貴了」、「不知內情的人應該會以為出大事了吧」。

煙火秀

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