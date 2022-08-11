他泡麵裡加這一物稱「澎湖人日常」 眾人羨慕：感嘆城鄉差距

煮泡麵你會加什麼料？多數人都會加入青菜和蛋，也有人什麼都不加，就有網友在臉書PO出一張照片，只見一碗泡麵裡竟然放了4隻幾乎和鍋子一樣寬的小卷，還說這是「澎湖人的日常」，超浮誇的配料讓不少人看了口水直流，直呼「澎湖人的日常真是幸福」。

從原PO在臉書「家常菜」貼出的照片看到，鍋子裡除了泡麵和其他配料外，上頭還放了4隻幾乎和鍋子一樣大的小卷，小卷擺上去後幾乎快看不到下方的泡麵了，海味十足也幫單調的泡麵瞬間加分不少，原PO還註明這是「澎湖人的日常」。

超澎湃的配料吸引了逾4萬粉絲按讚，「簡單料理，就這麼澎湃，真是太幸福了」、「澎湖人的日常真是幸福」、「滿滿的小卷，這樣的泡麵我喜歡」、「羨慕澎湖人」、「住在都市的我，感嘆城鄉的差距」、「這麼的豪邁，令人羡慕」、「我們都只加個蛋就覺得很幸福了，澎湖人也太超過了吧！看起來很新鮮~流口水了」、「海味十足的泡麵，真令人羨慕啊」、「這麼霸氣的的泡麵，真羨慕」、「這個日常很可以」。