蔡英文挺堅「黨內同志應團結」 網友不解：到底是為了什麼？

近日民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波持續延燒，蔡英文總統亦表態相信並支持林智堅捍衛自己的清白，也喊話黨內同志應團結。對此，PTT則有網友發文詢問，「民進黨全黨救小智（林智堅），到底是為了什麼？」引發網友紛紛表達看法。

原PO根據自己的觀察表示，自己真的看不懂現在民進黨到底是發生甚麼情況，並說明民進黨黨內派系好像消失不見，全黨似乎只有「英系」，為了林智堅一個人，全黨動起來支持，尤其是側翼網軍幾乎是不顧一切的在洗，務必在論文爭議上力挺林智堅。

另有網友留言推測原因，指出陳明通有很多學生是民進黨的人，若放棄林智堅，蔡英文自己的論文、升等文件就會變成焦點；可能是賭中華大學能過關，之後硬凹到選舉，桃園贏的話就逆轉局勢了。

其他網友紛紛留言表示，「這麼明顯抄襲，居然可以硬拗到這種程度，誇張」、「很簡單，因為沒有退路」、「我覺得是還有其他類似情形的未爆彈」、「不幫小智就是中共同路人」、「要看清楚現在局勢，智堅已經不只論文還有棒球場都自己爆炸」、「我也不懂這麼努力救是為了什麼」。