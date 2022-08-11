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2022年度代表字選什麼？ 網友留言狂刷「抄、襲、凹」
每到年末都會藉由台灣網友徵集投票選出「年度代表字」，如近年來因疫情影響、全球共同防疫，2020年年度代表字為「疫」；2021年則為「宅」，意指疫情持續，全國三級警戒宅在家裡時間變長。今年（2022）才來到8月，就有網友在PTT上發起年度代表字討論，表示「今年的代表字可以決定了嗎？」許多網友紛紛留言「抄」字。
原PO發文表示，2022已經過了三分之二，台灣也發生了許多的大事，如果現在要選一個字概括2022的台灣要選什麼？
許多網友紛紛留言表示，「抄」、「騙」、「凹」、「這幾年都是騙啊」、「抄完再凹」、「習，抄習，演習，可惜（習）不是你」、「襲，抄襲加偷襲」、「我希望是悔，那代表台灣還有救」、「『抄』作業抄成這樣」、「每一年都是『騙』」、「凹，抄襲也凹，缺電也凹，高端也凹」。
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