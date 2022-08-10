真人版美女與野獸！舅媽美若天仙 網質疑：合成嗎？

結婚合照常是婚宴中的焦點之一，夫妻若在面容上十分神似，則稱為「夫妻臉」，常會引起話題。不過近日引起網路熱度的夫妻照，是「臉書粉專老照片」PO出的一張表舅夫妻當年的新婚照，由於夫妻顏質差異甚大，引起網友瘋傳與討論，不過也有網友質疑「確定不是合成照片？」

網友PO出老照片並發文表示，「表舅媽盛世容顏，表舅有點潦草」，原PO也好奇當時表舅是怎麼娶到表舅媽的，據說是高出當時10倍的彩禮。原PO補充，多年來表舅真的對舅媽超級好，細心體貼、還大氣，簡直是愛老婆的代表，時間也證明舅媽沒有選錯人。

令許多網友瘋傳的夫妻合照老照片。圖擷自 臉書粉專老照片bot

許多網友紛紛表示，「表舅媽草率了」、「有錢人終成眷屬，沒錢人親眼目睹」、「這表舅長的真像員外」、「表舅上輩子救了全村的人」、「真的超想看現在的樣子」、「真的好美，我以為旁邊那個是爸爸」。

不過也有網友針對照片提出質疑表示，「怎麼看都像合成」、「男的脖子怪怪的」、「P圖的吧，以前的年代不流行這樣的眉毛」、「我也覺得眉毛好像不大對」、「也覺得是P的，那年代妝容不是這樣」。