她驚覺紅線不見「月老顯靈了？」 網笑：只是妳弄丟

許多人祈求姻緣會借助信仰的力量，進而選擇到月老廟拜拜，並向月老求一條「紅線」，等待紅線消失、正緣的到來。Dcard有一名女網友發文表示，近期因母親朋友介紹對象，並發現紅線不見了，但原PO卻未感受到對方的熱情，因此也相當不確定。

原PO表示，平常身旁若有異性出現，就會特別留意紅線狀況，若紅線還在就知道這位異性無機會。她說明，這次媽媽的朋友介紹一位男性互相認識，自己蠻喜歡的，在翻找紅線時居然神奇般消失。

原PO補充，平常玩完紅線都會放在床附近，並非故意弄丟，後來沒特別留意，就找不到紅線了。因此原PO懷疑，是不是月老賜對象了呢？不過由於目前該異性毫無表示，所以原PO自己也不確定。

底下網友留言紛紛表示，「我覺得只是妳弄丟了」、「我刻意弄丟那次遇到爛桃花」、「基本上我看到紅線不見都是好事啦，只是那個人是不是自己希望的就不知道了」、「所以妳到底為啥愛玩那條線」、「突然想到認識現在這個男友之後，我的紅線也不見了」。