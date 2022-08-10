這一幕兒時回憶看起來怪怪的？ 網笑翻︰地瓜窯不等於古墓

不少人小時候都有「控土窯」的經驗，不僅可以體驗堆土塊，完成後還可以烤地瓜來享用。不過，日前一名網友在網路上分享自己堆的土窯，但乍看下卻有種說不出的奇怪感，因此發文詢問大家意見。

日前一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，一堆土球堆積成一個「土窯」，中間還用三塊磚頭當作門，裡面看似正在燒東西。對此，原PO在貼文中寫道「小時候的回憶，但怎麼怪怪的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛開玩笑表示，「這坑別弄垮，先保持原樣，戰爭能救你一命」、「地瓜窯不等於古墓」、「第一眼以為有人躺在那」、「有請風水師看過嗎？」、「火來了快跑？」、「小時候的回憶」。

另外，也有內行人分享堆窯技巧，「有兩種控窯方式，第一是全封，最上層留洞，最後把食物從洞放下去；第二就是留門，最上層全封，等火候都到了就從門塞進去」、「左右磚頭要放橫躺的，不是立起來，立起來會導致土球要堆很高，不利於封閉悶烤後挖出」、「稻田的土塊是最棒的，有黏度和水份，最不會失敗」。