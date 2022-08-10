這一幕兒時回憶看起來怪怪的？ 網笑翻︰地瓜窯不等於古墓

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享自己堆的土窯，但卻有種說不出的奇怪感。 圖擷自爆廢公社公開版
原PO分享自己堆的土窯，但卻有種說不出的奇怪感。 圖擷自爆廢公社公開版

不少人小時候都有「控土窯」的經驗，不僅可以體驗堆土塊，完成後還可以烤地瓜來享用。不過，日前一名網友在網路上分享自己堆的土窯，但乍看下卻有種說不出的奇怪感，因此發文詢問大家意見。

日前一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，一堆土球堆積成一個「土窯」，中間還用三塊磚頭當作門，裡面看似正在燒東西。對此，原PO在貼文中寫道「小時候的回憶，但怎麼怪怪的」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛開玩笑表示，「這坑別弄垮，先保持原樣，戰爭能救你一命」、「地瓜窯不等於古墓」、「第一眼以為有人躺在那」、「有請風水師看過嗎？」、「火來了快跑？」、「小時候的回憶」。

另外，也有內行人分享堆窯技巧，「有兩種控窯方式，第一是全封，最上層留洞，最後把食物從洞放下去；第二就是留門，最上層全封，等火候都到了就從門塞進去」、「左右磚頭要放橫躺的，不是立起來，立起來會導致土球要堆很高，不利於封閉悶烤後挖出」、「稻田的土塊是最棒的，有黏度和水份，最不會失敗」。

爆廢公社

延伸閱讀

「屬虎」婚喪喜慶常被排擠 他不滿怒轟：到底招惹誰？

他逛好市多聽聲音秒買「這1物」 網一看怕爆：鄰居會氣瘋

上餐廳點牛排「宛如米田共」 網見擺盤後直呼：瞬間好想吐

物價飛揚！逢甲雞排一片飆破百 網嘆：大家過得好嗎？

相關新聞

林智堅論文風波 網友推周邊商品「台大論文產生器」酸爆

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件持續延燒，雖台大判定抄襲屬實並撤除碩士學位，但蔡英文總統仍公開喊話支持，且希望黨內同志應團結力挺。抄襲事件一出，網友也紛紛惡搞，甚至推出由電腦鍵盤「複製貼上按鍵（Ctrl+C及Ctrl+V）」組成的商品「台大論文產生器」，售價817元，引起大量網友朝聖。

蔡英文挺堅「黨內同志應團結」 網友不解：到底是為了什麼？

近日民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波持續延燒，蔡英文總統亦表態相信並支持林智堅捍衛自己的清白，也喊話黨內同志應團結。對此，PTT則有網友發文詢問表示，「民進黨全黨救小智（林智堅），到底是為了什麼？」引發網友紛紛表達看法。

他好奇同事竟每天搭計程車上班 內行人讚2優勢「比養車還省」

台北上下班時間交通擁擠，不少通勤族會透過大眾交通工具來上班，也有部分族群會自行開車到公司，但日前一名網友發現「同事每天搭計程車上班」，讓他好奇「真的也有人每天坐計程車上班嗎？」內行人則分享搭計程車的2優勢，在於「不用花錢養車」、「簽長約有打折」。

2022年度代表字選什麼？ 網友留言狂刷「這一字」

每到年末都會藉由台灣網友徵集投票選出年度代表字，如近年來因疫情影響、全球共同防疫，2020年年度代表字為「疫」；2021年則為「宅」，意指疫情持續，全國三級警戒宅在家裡時間變長。今年(2022)已過三分之二，則有網友在PTT上發文討論，表示「今年的代表字可以決定了嗎？」許多網友紛紛留言「抄」字。

他泡麵裡加這一物稱「澎湖人日常」 眾人羨慕：感嘆城鄉差距

煮泡麵你會加什麼料？多數人都會加入青菜和蛋，也有人什麼都不加，就有網友在臉書PO出一張照片，只見一碗泡麵裡竟然放了4隻幾乎和鍋子一樣寬的小卷，還說這是「澎湖人的日常」，超浮誇的配料讓不少人看了口水直流，直呼「澎湖人的日常真是幸福」。

真人版美女與野獸！舅媽美若天仙 網質疑：合成嗎？

結婚合照常是婚宴中的焦點之一，夫妻若在面容上十分神似，則稱為「夫妻臉」，常會引起話題。不過近日引起網路熱度的夫妻照，是「臉書粉專老照片」PO出的一張表舅夫妻新婚照，由於夫妻顏質差異甚大，引起網友瘋傳與討論，不過也有網友質疑「確定不是合成照片？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。