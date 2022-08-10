某天驚見戶頭多一筆錢 他驚呼：原來雲端發票會中大獎！

隨著環保意識逐漸抬頭，越來越多人習慣使用雲端載具，不僅可以省去對發票的時間，還可以增加中獎機會。日前一名網友在網路上發文，透露自己某天意外發現戶頭多了一筆錢，看紀錄才知道是發票中獎的款項，讓他驚訝直呼「我居然發票會中大獎！」

日前一名網友在Dcard上以「原來雲端發票會中大獎」為題發文，原PO提到自己用載具的前三年，和大多數人一樣都沒有中過雲端發票，甚至一度覺得要對傳統發票才會有中兩百元的小確幸。然而，原PO表示某天準備繳信用卡費和貸款時，意外發現戶頭多了一筆錢，看紀錄才知道是發票中獎的款項，「還想說怎麼金額那麼大，是不是國家機器出錯了，到電子發票整合平台查居然是三獎！」

從照片中可以看見，8日時有八千元匯入原PO帳戶，上面清楚備註「統一發票中獎」。對此，原PO透露這是這輩子第一次中這麼大的現金獎，連參加公司尾牙都沒有中過獎，因此驚訝直呼「我居然發票會中大獎！」 原PO的帳戶多出八千元。圖擷自 Card

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的有人中過兩百萬以上的金額嗎？感覺跟都市傳說一樣」、「兩百都很少中，窮人連運氣都很差」、「7-11連續中兩次五百元了」、「哇！你好幸運唷！」、「拜託讓我下個月發票能中獎」。

另外，也有網友表示，「我爸爸的同事曾經中過兩百萬，有榮幸看到那張中獎發票，而且是買10塊的麥香中獎的，羨慕」、「呃⋯我真的中過兩百萬，但不說不是怕被搶，而是怕有人來借錢不好拒絕，但兩百萬其實也沒很多，扣稅20%，最後入帳160萬，但再扣掉一開始的印花稅八千，實際所得不到160萬」。