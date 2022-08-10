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「屬虎」婚喪喜慶常被排擠 他不滿怒轟：到底招惹誰？

聯合新聞網／ 綜合報導
屬虎的人在許多婚喪喜慶都會特別需要迴避。 示意圖／ingimage
屬虎的人在許多婚喪喜慶都會特別需要迴避。 示意圖／ingimage

受到傳統觀念影響，至今還有不少人相信命理，其中「生肖」就是一大關鍵。一名網友在網路上發文，透露因為自己屬虎，所以許多婚喪喜慶都會特別需要迴避，因此氣憤直呼「屬虎的人到底招惹到誰！」而貼文曝光後也掀起討論，吸引不少同樣屬虎的網友分享自身經驗。

一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO表示自己很想當看看伴郎，可以看著好朋友完成終身大事，但因為自己屬虎的關係，許多婚喪喜慶都會特別需要迴避。原PO相當不滿，認為屬虎的人到底招惹到誰，「我知道傳統長輩會說虎會煞到新人，導致新人什麼不合還不孕，怎麼不說是自己瞎了狗眼找錯對象！還是技術不好生不出來啦！」

從原PO分享的對話紀錄可以發現，原本群組內很歡樂在討論伴郎需要跳舞的事，但當原PO透露自己屬虎後，群組內氣氛大變，有人嚇壞直呼「真假！」在貼文的最後，原PO好奇詢問「有沒有屬虎的來給我安慰安慰，大貓這麼可愛一定是被嫉妒啦！」

原PO透露自己屬虎後，群組內的聊天氣氛就變了。圖擷自爆怨公社
原PO透露自己屬虎後，群組內的聊天氣氛就變了。圖擷自爆怨公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「屬虎是不是也乾脆一輩子單身，不然按照這邏輯會煞到自己」、「屬虎和屬龍可以在新婚床撒尿耶，還有紅包拿，但必須是小男孩」、「屬虎很倒霉」、「屬虎的婚喪喜慶都有需要迴避的時候」、「婚姻是自己經營的，不要牽拖朋友」、「影響婚姻的從來也不是生肖」、「其實大部分都是長輩會忌諱，既然是喜事，避一下就好」、「算命的都說屬虎的跟人類不合」。

另外，也有屬虎的網友分享類似經驗，「屬虎+1，小時候沒當過花童，長大後沒當過伴娘」、「我屬虎也是只有喝喜酒的份，其他都不能參與」、「我也屬虎，從小到大親戚婚禮都被排擠」、「我屬虎也是從小到大被禁這個禁那個」、「屬虎+1，親友結婚把新娘接來時，我就要躲遠點不能讓新娘看到！屬虎的招誰惹誰了」、「我也是屬虎啊！我舅舅結婚的時候，我還被要求留在房間裡，外面都不能出去」。

爆怨公社 婚禮 伴娘

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