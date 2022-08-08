聽到台積電就困擾 工程師被「1句話」問到煩：9成人都這樣

新竹是台灣的科技業重鎮，其中更有揚名海外的護國神山台積電。不過，一名工程師在網路上發文，透露在各種場合都很容易被問「一句話」，讓他崩潰直呼「技能樹根本不一樣啊！」

日前一名網友在Dcard上以「你在台積電工作喔？」為題發文，原PO提到「不曉得大家有沒有這種困擾？當你說出你是工程師時，他們幾乎90%會說你在台積電工作喔？」

原PO透露自己上次去按摩時也被師傅這樣問，就連早餐店老闆娘、投票排隊的阿姨都會這樣詢問。不僅如此，原PO表示甚至有人會說為什麼不去台積電，讓他無奈直呼「技能樹根本不一樣啊！有時候也懶得解釋了，各位也是這樣嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的！尤其是過年的親戚」、「老人家都只知道台積電」、「我家就是這樣，我都會選擇性失聰」、「每次被問到是不是台積電，下一句一定接那你賺很多喔？說不是就問怎麼不去台積電，真的問號」、「完全正確，都問為什麼不去台積電，是不是進不去？」、「反正公司講了他們八成也不認得，我都說我寫程式的」、「我家親戚們也是！根本都把台積電當信仰，好像新竹只有台積電才是正當工作」。

另外，也有網友分享自身經驗，「就像我說我在保險公司上班，每個人都一定認為我在賣保險，好像公司不用內勤一樣」、「我以前在華碩工作的時候，就會有人問，你為什麼不去鴻海？」、「有比我更慘嗎？我說我在廟宇上班，都被問說你出家喔？」、「之前跟親戚說在艾司摩爾（半導體裝置製造商），親戚以為是在做痠痛貼布的」。