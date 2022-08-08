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鹿兒島推「吃土專用」特產 日網友勸：千萬不要打開

聯合新聞網／ 綜合報導
日本鹿兒島推出當地特產「火山灰罐頭」，台灣網友笑稱它為吃土專用。 圖擷自Twitter
日本鹿兒島推出當地特產「火山灰罐頭」，台灣網友笑稱它為吃土專用。 圖擷自Twitter

許多觀光重鎮都會推出當地的特色伴手禮，日前日本氣象預報員福岡良子就在推特分享，她在鹿兒島的便利商店發現一項驚人特產，即是當地著名的櫻島活火山所產出的「火山灰100周年紀念罐頭」，消息傳到台灣臉書，也被網友調侃該物為月底吃土專用、物超所值，但有日本網友提醒，買回家後千萬不要打開，否則會帶來極大麻煩。

日本氣象預報員福岡良子6日在推特發文分享，她發現鹿兒島的便利商店有在販售火山灰罐頭，一罐售價110日圓（約24元新台幣），上頭還標示出材料是「當地居民的煩惱」，而使用期限是直到「沒興趣為止」。該則貼文也被臉書粉專「日本省錢小站」轉貼並打趣說道，「如果有想讓他吃土吃灰的朋友，或許可以買這個火山灰罐頭，出國伴手禮送給他喔」。

台灣網友知曉後紛紛稱奇，「老實說這比什麼空氣罐頭好多了，至少看得到東西」、「日本蠻多地方都有賣空氣罐頭的、所以這個賣火山石灰我覺得很有誠意」、「其實火山灰可以當肥料，非常營養的」、「原料成分太有梗了」、「販賣國土！抓到了！」、「保存期限才可愛，到大家沒興趣為止」。

也有人轉貼日本網友的經驗分享，提醒大家即使購入也千萬不要打開，「看到一個分享說這個打開之後的灰非常難清除，吸塵器也吸不了，擦了還好破壞家具，請大家千萬不要打開」、「這個一點都不好，火山灰會黏在各種物品、家具上，真的是市民的苦惱，買回家當紀念就好，千萬別打開」。

伴手禮 日本 活火山 便利商店

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