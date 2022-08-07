拒絕救援赴柬埔寨台人 全球反詐騙組織痛訴：救60人沒有一聲感謝

近來台灣人赴柬埔寨打工詐騙案件頻傳，多聽信高薪話數，一到當地卻慘遭暴力對待淪為「肉票」，引起警方高度關注並加強宣導。然而非營利組織「全球反詐騙組織」（Global anti scam org，簡稱GASO）卻在6日無預警宣布，即起將拒絕救援前往柬埔寨的台人及馬來西亞人，原因曝光也讓網友們紛紛留言力挺、感謝。

全球反詐騙組織為東南亞警政單位合作的民間組織，與各國警政單位設立窗口，雙向提供詐騙集團以及被害人情資。談及為何拒絕受理3日起前往柬埔寨的台灣人，全球反詐騙組織解釋，由於近來國家非常努力做宣傳，若這些人（赴柬埔寨台人）還是抱持著「我去試試」的心態前往，老實說就是侮辱國家跟浪費資源。

全球反詐騙組織指出，目前救援團對已有1人因此而遭到通緝，宿舍也是組織1位同事貸款維持下來的，然而至今救出來的人約有60位「卻沒有一個人說聲感謝」，甚至有人被解救後連消息也不回，臨時救出半夜招不到車也被罵。

貼文一出，網友們紛紛留言力挺，「辛苦你們了！台灣政府、網路網友們、警察已經盡力阻止這些人去柬埔寨，卻還是一堆人前仆後繼的去，那後果真的只能自負了！」、「多謝你們無私的付出」、「謝謝你們無私的付出，拯救被詐騙集團拐走的人們」、「你們辛苦了，向全部的義工們致敬......謝謝你們，救援團隊加油」。