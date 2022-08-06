樂事限量推出「洗手指機」 網友看了笑翻：超廢但好想要

懶是沒有下限的！台灣樂事日前發起抽獎活動，推出5名限量版「洗手指機」，每台價值2.1萬台幣，號稱是「懶人神器」。許多網友爆笑稱這機器「太廢」、「好垃圾」，提到其實用筷子和湯匙吃洋芋片已經不用洗手，但還是很想要，認為很適合用來追劇或看電影時不用洗手。

吃洋芋片對部分懶人來說像人生交叉點，因為一拿起就沾到油鹽調味料要洗手，但又真的很想拿起洋芋片放入口。台灣樂事近日在facebook粉絲專頁舉行抽獎，推出限量5台的「洗手指機」，保證網路上買不到，每台值2.1萬台幣，台灣網友要按規則分享迫不及待想吃洋芋片的場景。得獎名單在8月8日公布，但未透露洗手指機的原理，只展示了外觀，有網友問材質，專頁只透露「外殼是塑膠上漆」。

這部洗手指機號稱「懶人神器」，有網友揶揄沒什麼用，「這是什麼，好厲害小垃圾，我想要一台」、「這合太廢了」，紛紛稱反而很想要，認為在追劇和看電影時很有用，吸引近3000人留言想參加抽獎。有資深吃洋芋片經驗的網友在留言提及，平日吃洋芋片用筷子和湯匙已不用洗手，但若抽中仍可以省掉洗筷子的工夫。

台灣樂事推出限量版的「洗手指機」，網友爆笑稱很廢但又好想要。圖／「樂事」fb影片截圖

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文章授權轉載自《香港01》