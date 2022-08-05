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台南路口紅綠燈多達10個燈號 內行人解釋原因：不是修圖
在路上看到的紅綠燈通常是三個燈號，有些路口則會增加左右轉、直行燈號，但有看過10個燈號的紅綠燈嗎？有網友日前發現路口一根紅綠燈竟然有10個燈號，他拍下照片並且PO到臉書上，也讓不少人看了以為是修圖造假，不過有內行人出面解釋原因。
從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這處位在台南的長榮路與小東路的交叉口，紅綠燈號誌竟然出現10個燈號，比一般的號誌桿多出了一倍，看起來彷彿是將兩組燈號接在一起，讓原PO看了驚呆，也搞笑地說「10燈獎，沒懸念」。
鄉民們Kuso地說「比看音符還難欸~~反應能力要超強的」、「要變跳舞機了」、「反正不管放幾顆，酒駕的一樣不會看」、「比五燈獎還多一倍，獎金也有多一倍嗎？」、「是不是紅綠燈在分裂生殖？」、「我以為6個已經很牛逼了，看來10個真的更屌」。
當然也有人懷疑這是否是P圖的，就有內行人出面解釋「這是換號誌桿，先裝新的，舊的還沒拆」、「那是新舊紅綠燈在交接，才會出現同時兩個在上面，現在舊的已經拆了」、「就只是換紅綠燈柱，舊的還沒拆」
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