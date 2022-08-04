年輕照成另類焦點！裴洛西貌美重穿搭 拜登也不遑多讓

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）來台後，政治議題不僅備受國際矚目，個人風采也引起台灣網友討論，就有Dcard網友發文關注裴洛西年輕樣貌及穿搭，更直呼「超像奧黛麗赫本」。此外，現任美國總統拜登年輕時更是直逼天菜。

原PO在發文中驚呼表示，在沒有修圖軟體的年代，裴洛西五官立體，神似奧黛麗赫本，更直言「也太正了吧」。

1961年1月21日，20歲的裴洛西參加甘迺迪的總統就職舞會。（facebook/NancyPelosi）

另有網友發文分享，裴洛西相當注重穿搭及色彩的搭配，脖子還會搭配適宜的珍珠項鍊，每種不同的西裝皆有不同的珍珠項鍊作搭配。

裴洛西相當注重穿搭及珍珠項鍊色彩的搭配。圖擷自 Dcard

這話題引起許多討論，也有人跟進貼出美國總統拜登年輕時的照片，顏質也不遑多讓，網友紛回「也太帥了吧」、「以老人來說，拜登現在長得也還是帥欸」、「其實拜登本身也很愛漂亮」、「畢竟現在長得像變老的美隊，年輕可想而知也不會長得太差」。