「婚桃蛋嘉」牆面標語讓人一頭霧水 網用台語唸秒懂：有創意

機車在台灣是數量最多也最方便快速的交通工具，每個家庭幾乎都有一、兩台，不少人都相當仰賴機車代步的便利性。有網友日前在路上停等紅燈時，發現旁邊一輛機車的儀表板上蓋著一塊布，讓他感到非常好奇，有內行人就解釋蓋布的作用和原因。

2022-08-05 16:20