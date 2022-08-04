「婚桃蛋嘉」牆面標語讓人一頭霧水 網用台語唸秒懂：有創意
有些標語太有創意反而可能造成反效果，不僅讓別人看不懂，甚至會誤解原意，日前就有一名網友分享，他在路邊看到8個字「婚桃蛋嘉，賣蛋追高」，看完他只覺得十分疑惑，向大家發問「可以翻譯整句嗎？」網友跟著唸後，發現語意超好笑。
一名網友在昨（3）日於臉書「爆廢公開版」PO文，指出他路過某條街，發現牆面貼了這8個字「婚桃蛋嘉，賣蛋追高」，但怎麼看都看不懂，因此上網問「可以翻譯這句嗎？賣蛋追高？」
貼文曝光後，引來網友注意，有人跟著唸以後才發現，這句話得用台語發音「煙頭丟這（婚桃蛋嘉）別丟水溝（賣蛋追高）」，指出「煙蒂丟這裡，不要丟水溝的意思」、「要你別把菸丟水溝」，也有人表示「這樣寫有用嗎？」、「我看了也一頭霧水，原來是要用台語發音」、「我真的佩服高手翻譯，看了一頭霧水，原来是煙頭，賣蛋追高啊，少一個啊，這樣才看懂」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言