他拋問「沒人在乎共軍演習？」 網看法不一：大家想過七夕

中共解放軍日前宣布「8月4日至7日，要在台灣周邊7個海域進行軍演」，這項舉動引起網友熱烈討論。不過有一位鄉民在PTT發問「現實生活中，是不是沒人在乎演習」，指出公司同事仍舊在做日常工作，好奇是否只有網路論壇在關注共軍動向？

一名網友好奇「現實生活中，是不是沒有人在乎中國演習？」指出早上進公司時，發現櫃檯小妹還在選今天下午茶要吃的餐點，掃地阿姨也在偷用手機APP看股票，主管也在跟大主管溝通，一切都跟美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台之前一樣」，因此他疑惑，請問台灣是不是只剩PTT八卦版在關注共軍動向？

對此，網友看法不一「沒錯，大家不在乎，同事還在說今天七夕情人節要跟男友吃晚餐」、「其實有些人很關注，剛剛上班路上發現每個人面無表情，感覺心情很沉重」、「只是演習有什麼好在意的？」、「女生可能比較不在乎，男生比較關心」、「現實是大家關心晚上要慶祝七夕」、「我已經把防災包準備好了」、「八卦版洗很多篇文章了，但現實沒有人在乎」、「看股市反應就知道了，平平淡淡」、「會在乎的還是會在乎，但在乎也不能怎麼辦」。