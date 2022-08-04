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共軍實彈射擊軍演首日！民無能為力 網質疑：總統在睡？
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）昨（3）日離台後，中國解放軍於8月4日至7日，共三天在台灣周圍6個海域進行大規模實彈軍事演習，且要求為安全起見，任何船隻及飛行器皆勿進入上述海域和空域。PTT則有網友發文質疑表示，政府放任中國在台灣周圍演習，毫無具體行動，且與20多年前台海危機的社會氛圍相差甚遠，引發網友一陣議論。
原PO氣憤表示，當前政府毫無作為，不警告也不抗議，放任中國圍著台灣一圈演習，甚至影響空運海運，內部協調如何也不清楚，更直呼「政府在幹嘛？總統在睡？」
另有其他PPT網友發文表示，對比1996年的台海危機，當時社會氛圍更加緊張，20多年後的今天，面對中共進行軍事行動，結果現在台灣人仍維持自己的生活，更令原PO好奇，才20幾年居然整個社會氛圍大改。
有PTT網友回文表示，會有如此大的轉變，則是因為長期以來「台灣人累了」，網友更直白比喻就像「只要說的通美軍那關，我也拿你没辦法」的感覺。更直言政府態度也有所不同，1996的政府是嚴正以待準備打仗，現在的政府是「啊他要這樣我有什麼辦法」。
許多網友紛紛表示：「軍力落差過大」、「夾兩強國間能怎樣？也打不贏」、「其實兩邊都累了」、「久了也麻木了」、「怕有用嗎？日子還是要過」、「不是不怕，是怕也沒用」、「喊20年羊來了，誰會怕？」、「因為真的就拿他沒辦法啊」。
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