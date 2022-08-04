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兩人同時送達…外送員曝「一招」免送上樓 網讚：好方法

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。圖／聯合報系資料照
外送員示意圖。圖／聯合報系資料照

美食外送因疫情興起，雖然方便快速，卻常因餐點問題、是否送上樓等出現摩擦。近日有外送員公開對話，透露他靠「一招」定輸贏，免送餐上樓，讓圍觀網友笑讚「好方法」。

原PO貼出的對話可發現，當時他已到達顧客樓下，顧客也即時將1樓大門開啟，方便外送員上樓送餐，但他卻接著表示有2位外送員同時到達，會由另一位一起拿上去，並透露自己不需上樓的原因是「猜拳我贏了」，讓顧客一秒大笑。

外送員分享對話，透露與人猜拳定輸贏，輸的人要送餐上樓。 圖／翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」
外送員分享對話，透露與人猜拳定輸贏，輸的人要送餐上樓。 圖／翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」

工作娛樂兩不誤，網友見了也紛紛笑翻，「好方法」、「也太有趣」、「真正的輸贏」、「一言不合就猜拳」、「為什麼你的外送比較好玩」、「這招還不錯，我碰到認識的也來玩一下」、「我快笑死，怎麼那麼歡樂」。

也有人表示自己也做過一樣的事，「我也幹過此事！結果我…輸了！」、「我也碰過1次，猜拳，另外2次是對方說，沒關係，我幫你順便拿上去」、「我送581（ubereat）的時候還順便幫熊貓拿上去過，反正都信用卡」、「我也遇過幾次，但我們都是很客氣想一起幫對方拿」、「我上次要猜的時候 客人開門下來自取。有點尷尬」。

外送員

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