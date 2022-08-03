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女專科畢業成「啃老族」17年只做2件事 父臨終貼錢給她買這個

香港01／ 撰文／布萊恩
示意圖。 圖／ingimage
示意圖。 圖／ingimage

啃老族」話題近年成為社會現象，有女網民於討論區表示，其專科畢業的妹妹已經17年沒有工作，一直待在家「啃老」，只會做家事及看小說，而父親臨終前仍給錢妹妹要她買喜歡吃的東西；直至今年初父親去世，妹妹得知消息一刻「癱坐崩潰大哭」，惟妹妹始終抗拒工作，讓她十分頭痛。

該女網民於Dcard討論區以「待在家17年都不工作」為題發文，指其妹妹自從專科畢業後，有在外打工1年，但之後就一直待在家沒有工作，算一算已經17年了，「她從小個性就很懦弱，會被同學欺負的那種，她後來待在家就是幫忙家事，其他時間都關在房間看小說」。

樓主又說，妹妹雖然可以與家人正常對話，惟與陌生人對話就會很緊張，而17年間妹妹每天也會假裝出去一下，讓鄰居誤以為她有在上班。

直至今年初終迎來巨變，一直是妹妹支柱的父親離世，「在最後的那段日子（爸爸）會給妹妹錢要她去買喜歡吃的，也跟她說要多和我學習做人處事」，而當父親走的最後一刻，妹妹是第一個「癱坐崩潰大哭」的人，「因為她失去了依靠，而我則是冷靜的聯絡葬儀社……後來爸爸的後事是我幫他處理的，也可從這中間知道妹妹真的跟這社會脫節了」。

作為姐姐，樓主想過幫助妹妹，但都碰壁，「之前也有給她相機跟她說可以做網拍，她會做一些手工藝可以拿去賣，但她都拒絕掉了」，感嘆：「應該要等到妹妹自己想通吧！她現在還是會挑工作。」

帖文引來網民熱議，不少網民同情樓主的遭遇，「看完只覺得妳很辛苦，操心很多事情」、「辛苦了」、「妳們家庭的教育是出了什麼回事」、「也待在家太久了吧17年的話要她出去工作賺錢養活自己應該很難」、「17年應該很難去適應社會了吧…」、「看17年的小說，這功力也可以寫出一本總裁系列了吧？」。

也有網民提出建議，讓樓主幫助妹妹走出心理困境，「她可能有點社交恐懼的症狀，建議可以先找心理諮商聊一下」、「感覺是嚴重社恐，我自己也會有這些症狀」、「幫忙建立自信，從讓她做一件事有成就感開始，我覺得是對自己沒自信」。

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文章授權轉載自《香港01》

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