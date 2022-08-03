外送員送餐沒看到客人蹤影 心底發毛但突見「鉤子」笑瘋

外送員會遇到各式各樣的客人，日前就有一名外送員分享，他到達取餐地點以後，客人告知「有看到你了」，但他左右回望，發現都沒有看到客人的身影，正當他心裡發毛時，忽然看到一支鉤子被綁著線，緩緩垂吊而下，原來是客人想到的「免下樓取餐方式」，讓他笑到歪腰。

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」分享，他近日到送餐地點，傳訊息告知客人已經到達了，沒想到客人說「我有看到你了」，但外送員四處回望，發現沒有客人的蹤影，正當他心裡發毛之際，突然看到一支鉤子被垂吊而下。

定睛一看後，發現這支鉤子上面綁著一條線，在他身邊降下，沿著線往上看，他發現客人的身影，原來客人在3樓，想要用鉤子把外送餐點的塑膠袋勾住，就可以「免爬樓梯」取餐，讓外送員笑到歪腰，直呼「好可愛的客人，根本生活智慧王」。

對此，網友笑稱「這一定是升旗手」、「防疫模範」、「我確診的時候做過這種事」、「無接觸送餐」、「我家也這樣取掛號信」、「掉了就變成『在地美食』」、「我朋友家6樓，我也是教他這樣取餐，他不用爬6樓，外送員也不用爬6樓！這樣省時省力」、「可以用釣竿加電動捲線器，這樣從101上面放下來都行」、「以後建商就要標配窗台釣魚機，方便住戶取餐」。