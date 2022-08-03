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露營熱度在降溫？網揭開「致命原因」直呼：一堆人準備退燒了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇若疫情趨緩，大家是否還會選擇去露營。 記者呂慧瑜攝影／聯合報系資料照片
原PO好奇若疫情趨緩，大家是否還會選擇去露營。 記者呂慧瑜攝影／聯合報系資料照片

受到新冠肺炎疫情影響，國人沒辦法自由出國旅行，所以很多人便選擇國內旅遊，其中露營也相當受到歡迎。不過，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「最近疫情已經沒有那麼影響生活，大家還會想去露營嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「露營會退燒嗎？」為題發文，原PO表示前陣子因為疫情的關係，所以大家都沒辦法隨心所欲出國旅遊，甚至出外都有很多限制，導致不少人才會選擇去露營。對此，原PO好奇若疫情趨緩，甚至回到正常生活模式，「大家還會想去露營嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友認為若可以出國，一定會造成露營人數減少，「別說露營，可以去日本的話，我連台灣都不會再出去玩了」、「可以出國就沒人要露營+1」、「可以出國就馬上退燒」、「可以出國馬上退燒，至少我會退一半」、「可以出國的時候，大家就會回到曬出國照」、「開放出國就退燒了啦」。

另外，也有網友表示，「有人約還是會」、「偶爾露營放鬆還不錯」、「露營在國門管制前就蠻熱門」、「網美露營會退燒，硬核露營不會」、「有小孩的人應該不會放棄露營，讓小孩放電很重要」、「現在還是很熱門，所以我要等大家都出國再去露營」。

露營 PTT 疫情

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