輪班過都知道調時差痛苦 網讚嘆：82歲鋼鐵嬤波洛西怎麼都不累？

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）昨(2日)深夜已順利飛抵台灣，也在今早訪問立法院後，與蔡英文總統會面，並召開記者會，裴洛西來台的一舉一動皆備受矚目。波洛西亞洲訪問行程緊湊，大批網友則在PPT討論，「82歲的年紀到底是怎麼成功調時差？」成為網友另類關注焦點。

統整波洛西訪亞行程，自7月29日開始由華府出發，7月30至31日至舊金山、檀香山、關島落地加油，8月1日凌晨4時抵達新加坡，8月2日10時33分抵達吉隆坡、15時42分離開吉隆坡、22時43分抵達台北，並預計今日下午5時搭乘專機離台，8月3日17時飛往首爾。

如此緊湊的行程，網友紛紛驚訝討論表示，「大家的阿公阿嬤若82歲有這樣的體力嗎？」況且波洛西比拜登年紀大兩歲可以搭夜間飛機、腳踩高跟鞋下機與媒體揮手。

並有網友以自身經驗表示，曾經輪班過就可以清楚調整時差相當痛苦，波洛西行程滿檔且時程短，更是佩服「82歲該如何調時差？年紀這麼大了還可以這麼勇健不會累？」

底下網友紛紛表示「她眾議院議長都做多久了，能爬到這個位置的人，真的不必替她擔心調時差這種小事」、「真的很猛」、「鐵人嬤」、「她體態維持得很好，真的厲害」、「她是工作狂不怎麼睡覺的」、「而且還腦袋清晰，勇氣滿滿」、「82歲很多人都開始退化了」、「人生80才開始」。