快訊

王鴻薇向台大檢舉余正煌涉抄襲 校方：確認受理本案

牆上裝鐵環？旅館浴室設計真實用途曝 網笑：以為公車拉環

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇鐵環的真實用途為何。 圖擷自爆廢公社二館
原PO好奇鐵環的真實用途為何。 圖擷自爆廢公社二館

不少人都有住旅館或是飯店的經驗，而每個業者主打的特色都不同，有人是推出豐盛早餐，也有人是著重在娛樂設備。一名網友在臉書上發文，透露自己近日在旅館廁所發現「鐵環」，因此相當好奇真實用途，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見，旅館浴室內的牆壁突出一根鐵桿，上面裝著銀色的圓形鐵環，不過卻沒有放置任何東西。因此，原PO相當好奇真實用途為何，便發文詢問大家「請問飯店的浴室裡面裝這個是做什麼的？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「地震時搖晃可以拉」、「練手臂肌力用的啊！旋轉還可以調磅數喔」、「敲一敲有暗門」、「往後拉，牆壁會出現一間密室」、「快滑倒時讓妳抓的，上次就是靠這個救了自己一命」、「練體操的」、「古代大門都有啊，敲敲看隔壁會不會開門」、「一看就知道沒有站過公車」。

最後，也有內行網友出面解惑，「擦手毛巾架」、「掛擦手毛巾」、「毛巾環呀，放擦手巾的」、「應該掛毛巾或浴巾的」、「我看過入住時，飯店是掛毛巾的」、「掛毛巾用的，一般住家也可以裝，特力屋和網拍都有賣，價格從一百多到近千元都有」。

浴室毛巾架一般住家也可以安裝。示意圖／ingimage
浴室毛巾架一般住家也可以安裝。示意圖／ingimage

爆廢公社

延伸閱讀

流水席靈魂配菜曝光 老饕見「彩色塑膠片」超嗨：秒殺小零食

搭朋友車位置千萬別亂選 網喊「這座位」超瞎：把對方當司機

她發現男友比不出數字手勢「八和九」 網直呼：真的太難了

好市多拼圖少一片！客服補送全新商品 她拼完後卻傻眼了

相關新聞

牆上裝鐵環？旅館浴室設計真實用途曝 網笑：以為公車拉環

不少人都有住旅館或是飯店的經驗，而每個業者主打的特色都不同，有人是推出豐盛早餐，也有人是著重在娛樂設備。一名網友在臉書上發文，透露自己近日在旅館廁所發現「鐵環」，因此相當好奇真實用途，而貼文曝光後也掀起討論。

流水席靈魂配菜曝光 老饕見「彩色塑膠片」超嗨：秒殺小零食

台灣的流水席相當具有特色，總舖師往往會準備不少道地菜色，也有人辦婚禮時會選擇用這種方式宴客。日前一名女網友在臉書上發文，分享「一包」古早味的辦桌必備配菜，而貼文曝光後也掀起討論，有人在留言處直呼「真的好懷念！」

搭朋友車位置千萬別亂選 網喊「這座位」超瞎：把對方當司機

每當給朋友載時，車上的禮儀也相當重要，除了要避免弄髒車內清潔，連座位的選擇也是關鍵。日前一名女網友在網路上發文，透露有些朋友一上車就坐在右方的後座，讓她質疑對方不懂乘車禮儀，而貼文曝光後也掀起討論。

她發現男友比不出數字手勢「八和九」 網直呼：真的太難了

每個人的先天基因都不同，有人可以捲舌、有人可以讓耳朵上下動、還有人可以鬥雞眼，但也有些人都做不到。對此，一名女網友在網路上發文，表示日前發現男友沒辦法用手比出「八」和「九」，而貼文曝光後也掀起討論。

廢棄冰箱變溫室出入口 眾人讚嘆「根本是生活智慧王」

有時候壞掉的東西不代表完全沒作用，如果懂得回收利用，或許可以讓廢棄物擁有新生命。有網友在臉書分享利用壞掉的冰箱門，做成溫室的出入口，照片一出讓不少人讚嘆根本是「生活智慧王」。

夏天超燙！他不解機車椅墊為何都是黑色 內行人曝原因

每到夏天，不少機車族最怕車子椅墊被太陽曬得滾燙，一坐下去彷彿屁股都要被燙熟似的，有網友好奇為何機車坐墊是黑色的，黑色不是更容易吸熱嗎？貼文一出有內行人提出解答。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。