牆上裝鐵環？旅館浴室設計真實用途曝 網笑：以為公車拉環

不少人都有住旅館或是飯店的經驗，而每個業者主打的特色都不同，有人是推出豐盛早餐，也有人是著重在娛樂設備。一名網友在臉書上發文，透露自己近日在旅館廁所發現「鐵環」，因此相當好奇真實用途，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見，旅館浴室內的牆壁突出一根鐵桿，上面裝著銀色的圓形鐵環，不過卻沒有放置任何東西。因此，原PO相當好奇真實用途為何，便發文詢問大家「請問飯店的浴室裡面裝這個是做什麼的？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「地震時搖晃可以拉」、「練手臂肌力用的啊！旋轉還可以調磅數喔」、「敲一敲有暗門」、「往後拉，牆壁會出現一間密室」、「快滑倒時讓妳抓的，上次就是靠這個救了自己一命」、「練體操的」、「古代大門都有啊，敲敲看隔壁會不會開門」、「一看就知道沒有站過公車」。

最後，也有內行網友出面解惑，「擦手毛巾架」、「掛擦手毛巾」、「毛巾環呀，放擦手巾的」、「應該掛毛巾或浴巾的」、「我看過入住時，飯店是掛毛巾的」、「掛毛巾用的，一般住家也可以裝，特力屋和網拍都有賣，價格從一百多到近千元都有」。