廢棄冰箱變溫室出入口 眾人讚嘆「根本是生活智慧王」

有時候壞掉的東西不代表完全沒作用，如果懂得回收利用，或許可以讓廢棄物擁有新生命。有網友在臉書分享利用壞掉的冰箱門，做成溫室的出入口，照片一出讓不少人讚嘆根本是「生活智慧王」。

原PO在臉書「奇葩裝潢分享中心」分享一張照片，從照片中看到一處溫室周圍利用不透明的白布和木條圍起來，但出入口卻特別裝上冰箱的內殼和門，讓原本沒有利用價值的壞掉冰箱，賦予新的生命。

不少人看了都大讚很環保，「也算是廢物利用啦，不錯啦」、「防蟲防水一流」、「這不是奇葩裝潢，這是生活智慧王」、「超讚的溫室隔離門」、「這是溫室啦，但溫室用冰箱門還真的是第一次」、「二次利用，很環保」、「這個很巧思耶」、「溫室就是要保溫，用冰箱門蠻有創意的」。

也有網友搞笑地說，「果然完全是生鮮」、「新鮮就像現採的」、「這是，通往異世界的冰箱嗎？」、「隔壁阿姨：我家冰箱菜很多唷」、「打開新鮮的菜園」、「這好像我月底時的冰箱，打開只有土」。