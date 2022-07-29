台南人北上最不習慣的14件事 北漂族：食物太鹹、飲料不甜

台灣南北差異大，包括食物、生活習慣等，都有所不同，不少北漂族上台北就學或工作後都相當不習慣。臉書粉專「台南式」分享「台南人北上生活最不習慣的14件事」，包括食物都是鹹的、飲料不太甜、沒有真正的鍋燒意麵等，還有台南人直呼「（台北的）食物都沒有靈魂」。

臉書粉專「台南式」分享「台南人北上生活最不習慣的14件事」，包括食物都是鹹的，尤其是醬油膏、飲料叫少糖還是不太甜、常下雨，衣服沒有太陽的味道、身旁的人走路都很快、很多單行道、講台語的人相對少、沒有真正的鍋燒意麵。

還有物價偏高、叫熱狗蛋送來的是熱狗加蛋、大眾運輸方便，但要走很多路、圓環紅燈不能右轉、很少人穿拖鞋出門、身旁很多人部會騎機車、找不到丹丹、小上海或茶魔等等。

台南式貼文表示，「大家對食物的不滿多到可以再專門發一篇，還有看到一個答案是『食物都沒有靈魂』」。另貼文也補充，「第二點意思是台南飲料店的糖度和北部飲料店的糖度有差異，同樣叫半糖，北部的飲料喝起來就是沒南部的甜。跟什麼台南人愛不愛喝糖沒關係」。

其他網友紛紛留言「個人覺得這裡面最痛苦的是沒有真正的鍋燒意麵」、「蚵仔煎竟然不是放白菜、肉燥飯出了台南就變難吃滷肉飯，台南人講話都很甜，出了台南都一直被嫌」、「我沒有辦法接受羹吃起來是鹹的，然後我常常跟台北的朋友炫耀台南可以一天曬3輪衣服」。

還有網友分享，「剛上台北工作時，跟同事去KTV唱歌，結果我點了一首台語歌，現場氣氛大家都變安靜，然後就很尷尬的唱完它。之後的日子我不曾在KTV點過台語歌了」、「上次載我朋友經過台南的圓環時，他很驚聲尖叫的說：闖紅燈了啦！紅燈了還右轉？我就很淡定的繼續騎」。