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他問哪些著名小吃特別難吃 網點名「這5款」最會踩雷

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨許多知名小吃實際上超難吃，釣出許多人點名這5款小吃。圖為寧夏夜市場景。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影
有網友抱怨許多知名小吃實際上超難吃，釣出許多人點名這5款小吃。圖為寧夏夜市場景。 聯合報系資料照片／記者葉信菉攝影

有網友發文抱怨有些知名小吃實際上非常難吃，並直接點名蚵仔煎和蚵嗲，還詢問其他網友是否也有覺得難吃的著名小吃，該文意外掀起熱烈迴響，其中遭最多人指名的是台南棺材板、淡水阿給、台中大麵羹、台南鱔魚意麵和基隆鼎邊銼。

一名網友在PTT以「有什麼著名小吃但你覺得超難吃的？」為題發文，他表示每次到夜市家人就問他要不要吃蚵仔煎，但他很討厭蚵仔煎裡放青江菜，加上咬起來時不時有蚵仔的腥味，另一種他不喜歡的小吃還有蚵嗲，「澱粉+油的食物，吃起來超級膩又不舒服」，最後他詢問網友們是否也有覺得超難吃的著名小吃。

被最多網友指名的小吃有棺材板、阿給、大麵羹、鱔魚意麵和鼎邊銼、「台南棺材板，吐司拿去炸油到爆超噁」、「直覺想到淡水阿給」、「鱔魚意麵，甜腥」、「大麵羹，只有台中人覺得好吃」、「鼎邊銼…」。不過有網友認為，很多在地名店本來就不會符合外地人的口味，自然會有許多不合胃口的狀況，而且小吃的好壞與否還是要看店家，不能因一家店就以偏概全。

也有網友看完貼文後歪樓道，「蚵仔煎放青江菜？！」、「哪裡的蚵仔煎有放青江菜啊？還真的沒吃過」、「我吃過的蚵仔煎都加豆芽菜和小白菜」、「笑死，哪家蚵仔煎放青江菜啦」、「那東西叫小白菜，菜都分辨不出來，東西好吃難吃你真的知道嗎？」、「你連菜都不會分，下去」。

小吃 蚵仔煎 夜市

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