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韓重啟打工渡假簽證 她分析「這點」狂勸先別去

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為受疫情影響，韓國工作機會減少，建議今年先別去打工渡假。（法新社）
網友認為受疫情影響，韓國工作機會減少，建議今年先別去打工渡假。（法新社）

隨著韓國開放旅客入境，近日也開放打工渡假簽證申請。日前一名網友表示，近年受疫情影響，韓國求職環境不佳，認為現在並非適合到韓國打工度假的好時機，因而發文勸退有意網友。

韓國打工渡假限制18歲以上至未滿31歲之民眾申請，因有名額限制，還要透過抽籤才能取得簽證，且一生只有一次申請機會。

網友在「Dcard發文提到，睽違兩年，韓國終於開放打工渡假簽證，不過原PO勸退網友「我很想跟各位說，真的，除非你只是想去度假，也有一定的存款，那你再去。一生只有一次，不要浪費了機會」。她認為，這幾年韓國受疫情影響，工作機會和大環境變得很差，就連韓國人找工作都有困難。

原PO認為現在去韓國打工渡假，通常都是做較低薪的工作。「以前至少有點韓語能力，還可以去美妝店、東大門或是旅館櫃檯等等，但現在基本開的要語言能力很高（可以跟韓國客人溝通無礙那種）或是要是長期簽證（留學生或是結婚這種）」。

她從韓國打工渡假社團找了幾份職缺比較，發現薪水和韓國人差不多的，都要英文韓文流利，且通常不接受打工渡假簽證。原PO認為，「真的99%會吃到老本，除非你在韓國有男友或女友支援」。因此她勸網友，「好好的存錢等環境好了，再申請去做更好的工作，拿到更好的薪水，享受更好的韓國人生。」

部分網友留言認同她的說法，「真的，我是疫情前最後一批申請打工度假的人。去年到韓國今年回來，工作真的不好找，我最後也只在便利商店打工拿最低薪資」、「我也覺得打工度假真的可以緩緩，目前旅遊簽才剛開放沒多久，韓國景氣都還沒好轉，工作真的不好找。我自己也是韓語不好做過很多基層工作的人，雖然最低時薪每年都有調漲，但根本跟不上這兩年物價飛漲的速度，想在韓國不嗑老本又存錢，真的不簡單。如果真的很想來韓國，建議還是先旅遊或者短期留學試試水溫」。

部分網友留言持反對意見，「說實在的⋯找工作不只有臉書社團一個管道欸，其實沒有必要勸退，而且沒有疫情的時候，很多人來也是做民宿打掃或者酒吧（我身邊的朋友啦）我已經在韓國六年了，之後想來還不見得抽得中」、「覺得沒必要勸退+1，來韓國第五年，我的公司很缺人但卻徵不到人（疫情之下有可以工作簽證的人太少了）其實現在缺人的地方也是一堆的，還有認同工作並沒有高低賤之分，就算是勞力活也有能學習到的部分。例如一個人在國外生活這件事情，這個在台灣做不到吧」。

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