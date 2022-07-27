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夏天拒開冷氣沒用冰箱 雙月電費451元讓男怨：怎要這麼多錢？

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO為省電節能堅持夏天僅開電扇，不開冷氣。示意圖／ingimage
原PO為省電節能堅持夏天僅開電扇，不開冷氣。示意圖／ingimage

台灣身處於於亞熱帶，夏天氣候炎熱，冷氣幾乎是每個家庭夏季必備的消暑家電。不過有名男網友在「爆怨公社」無奈向網友抱怨表示，自己一個人自住，對於用電非常節約，但兩個月的電費卻還是要價451元，令他相當不滿意，便詢問其他網友意見。

原PO表示，平日生活自己一個人住，生活習慣上從不開冷氣、沒有冰箱、不看電視，更是笑稱自己禿頭，不可能是吹風機的問題。就算再熱也只開電風扇，也不使用電磁爐、微波爐等電器用品烹煮食物。

接者再補充說明道，自己也不用電熱水器、電熱水瓶、保溫熱水瓶、飲水機等，更沒有任何用電加熱的電器，甚至也不使用電腦，電燈泡則是節能燈泡，令他不解直呼「為何（電費）要這麼多錢？！」

底下網友議論紛紛表示，「照上述，我猜應該要在300上下比較合理！但我佩服你這麼節能的生活，光一個不開冷氣也沒有冰箱，真的佩服！」、「電扇是DC扇嗎？只開電扇跟燈這樣真的算滿貴的」、「快跟我的水費一樣了，完全沒電器生活不無聊嗎？」、「已經爆便宜了」、「建議你把老舊的電線跟老舊開關換掉，這樣就會差很多了」、「可以請台電的來查，如果都沒有使用什麼老舊電器的話」、「我住外面這個月388度快兩千塊，真羨慕你30度不到500元」、「住公園都不用錢」、「反串炫耀文？」、「除非總電源關閉，不然還是會有東西在耗電」。

原PO秀出自己的電費帳單，兩個月累積費用為451元。圖片來源／「爆怨公社」
原PO秀出自己的電費帳單，兩個月累積費用為451元。圖片來源／「爆怨公社」

電費 夏天 省電

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