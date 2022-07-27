黃金地段卻生意不好？ 伯朗咖啡館屹立不搖的關鍵在這

台灣街道上隨時可見一間間咖啡廳，其中有星巴克、路易莎等都是知名連鎖咖啡館，不過有一名網友就好奇，伯朗咖啡館生意明顯差很多，卻還是能坐落在黃金地段，分店也很多。

原PO在PTT上以「有沒有伯朗咖啡館如何經營的八卦？」為題表示，他在臺北常看到不少伯朗咖啡館，地點也都不錯，往往是一整棟，坪數也比其他咖啡連鎖店大，可是生意明顯欠佳。

網友紛紛留言，「哪有明顯欠佳，北科那家上次去人山人海」、「很多間其實生意不錯餒，你那是哪家」、「都賣到歐洲去了，沒差」、「人家又不是全靠這個」、「大公司怕屁？」、「金車不是只有咖啡啊」、「金車很有錢」。

許多網友都指出關鍵在於店面，「速蓋城堡」、「養地」、「基本上是買店鋪，除了咖啡以外還有賣酒，開的店多主要是廣告效益；分店當然是有賺有賠，高層決策迅速這點我很欣賞，賠錢就是收，毫不猶豫」、「跟麥當勞一樣做的是房地產生意」、「店面自己的，當打廣告也行啊，早期的品牌不都靠一樣產品就吃了快半世紀了」。

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