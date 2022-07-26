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有資金要先買車還是換家電？ 網一面倒推「提升生活品質」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友猶豫是否該先花200萬換車，還是拿來換家電，網友推薦他「換家電比較好」。示意圖／ingimage
一名網友猶豫是否該先花200萬換車，還是拿來換家電，網友推薦他「換家電比較好」。示意圖／ingimage

許多人有閒置資金時，除了投資以外，也會買車、買家具來提升生活品質，日前就有一名網友發問，「要將200萬拿來買車，還是該把家中的冷氣、免治馬桶、洗碗機全換一輪？」對此，網友答案一面倒「換家電」。

一名網友在PTT發文表示，自己最近想換200萬元上下的汽車，但家人認為車子每天的使用時間不長，最多一天就用1-2小時，不必花這麼多錢來買，反而認為「在預算有限的前提下，應該換家電」，指出可以把家中的馬桶全部換為免治馬桶，再安裝一台洗碗機，連冷氣都可以換過一輪，因此原PO提問「請問要先把錢用在哪裡才好呢？

對此，網友們多認為先換家電好，理由是「家裡的電器是優先換，可以用很久再更換，車子開三五年就會嫌棄了」、「冷氣跟免治馬桶必換」、「家電買一買了不起花10萬」、「換家電優先，提升全家人的生活品質，之後再換車就好」、「如果先把資金拿去買車，小孩還有可能吐奶在後座，用原字筆把座椅縫線挖開等等」、「只有一筆預算的時候，建議先從家電下手，畢竟待在房子的時間很久，車子代步就好」。

還有人建議他「買150萬的新車，剩下50萬買家電」，指出「家電50萬就可以搞定」、「車子買100萬也差不多了阿」、「免治馬桶才10萬，加起來20萬內可以搞定，還有180萬可以換車，也許存個半年又有200萬了」、「100萬如果買家電就可以買超多，其實買車也可以貸款」。

家電 PTT

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