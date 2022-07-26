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萬安演習沒用又擾民？男大生批「無法理解」 網轟：別當警報響好玩！

聯合新聞網／ 綜合報導
萬安演習警報聲音響起，繁忙台北街頭空無一人，民眾好奇拍照留念。記者陳正興／攝影
萬安演習警報聲音響起，繁忙台北街頭空無一人，民眾好奇拍照留念。記者陳正興／攝影

台灣自25日起，一連4天下午於北部、中部、南部、東部及離島地區進行「萬安45號演習」，建立民眾憂患意識，然而卻有大學生批評「無法理解其意義」，不僅派不上用場還「擾民」，結果反遭網友一面倒炮轟他「活的太安逸」。

受到兩岸局勢及俄烏戰爭影響，今年的萬安演習有別以往，要求演習期間人車都需即刻停止、就近疏散，若不配合可能會被裁處3萬至15萬罰鍰。但對此次要求，有大學生直言「無法理解」，置疑若真有空襲，車停旁邊、人不走動的演習能派上用場嗎？「反而只是在擾民」害大家這段時間無法出門。

該文被網友熱烈討論，紛紛留言「重點是希望民眾聽到警報要能警急疏散或就地掩蔽，不要只是以為警報是響好玩的」、「一年也才一次，一次才半小時，都不能配合蠻傻眼的，還不是為了防患未然」、「就跟地震逃難演習一樣，總要讓人知道發生事情時該怎麼做」、「等發生戰爭你就沒辦法再靠北擾民了啦，你就會開始靠北政府怎麼什麼都沒做」、「萬安演習還有個作用，即便不是空襲、戰時，發生大規模天災情況下，車輛靠邊可以有效避免車輛停於馬路中間，以便救難人員車輛、工程用具進入災區救援」。

也有人語重心長表示「總不能因為結局一定不會好，就不教正確的作法吧？就跟那些擒拿一樣，真正遇到不一定用的出來，但還是要教，搞不好你剛好就用出來了」、「就是不太會遇到才需要演習，攸關性命安全的措施真的遇到了很多人都是傻在原地的」。

萬安演習 空襲

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