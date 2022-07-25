高鐵商務艙座位值得買嗎？ 網友見「差異點」掀兩派論戰

台灣的國內交通相當方便，不僅有客運、火車、還有高鐵，短時間內就可以達到南北移動。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「高鐵商務車廂差很多嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「高鐵商務車廂差很多嗎？」為題發文，原PO表示每次搭高鐵都很快就到了，感覺坐普通車廂和商務車廂應該沒什麼差，不過同事卻說坐過商務座位就回不去了，讓她好奇詢問「有人坐過高鐵商務艙值得嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「台灣太小坐一下就到，如果要坐很久就會值得」、「覺得沒有差很多，沒買到票才會買商務車廂」、「有次太晚買票又剛好是過節就買商務，座位比較舒服、有小點心，不過可有可無」、「不值得，座位變大，有零食和水就這樣」、「只差在有點心和熱茶而已，其他跟普通座位沒兩樣」、「覺得時間太短，沒什麼差別，點心也不好吃」。

另外，也有網友認為，「如果是政商名流，商務艙會遇到同類型的人，可以增加生意往來的機會」、「感覺比較安靜，比較沒有小屁孩」、「我也覺得比較安靜，人多時段坐商務艙很不錯」、「如果我是商務人士就有差，就是設計給有辦公需求的人用的」、「就沒有小屁孩比較安靜」、「光人少安靜這點就夠本了」、「比較安靜，椅子比較寬，扶手比較不會碰到其他人」、「長途很需要，有充電座可以用」、「感覺商務艙隔音比較好」。