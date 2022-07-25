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美聯準會猛升息...台灣「不得不跟進」？ 央行官員這麼說

他稱ATM上有人皮夾忘了帶走 網一看驚呼「有錢人都用這款」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友貼出ATM照片稱有皮夾網了帶走，網仔細一看笑說「這款有錢人專用」。 圖擷自Facebook
一位網友貼出ATM照片稱有皮夾網了帶走，網仔細一看笑說「這款有錢人專用」。 圖擷自Facebook

有網友分享了提款機上留下的「皮夾」照片，並問到是誰忘了帶走，大批網友定睛一看卻遲遲找不出照片中哪裡有皮夾，一些人這才反應過來，原po所說的皮夾其實是「有錢人專用」的橡皮筋皮夾。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」po出一張提款機照片，配文寫道「誰的皮夾沒拿？」不過畫面中並未出現任何皮夾，原來該網友指的皮夾是ATM上的兩條紅色橡皮筋，許多人立刻意會過來，「有錢人的皮夾都是用橡皮筋不然就是夾鏈袋裝的」、「有錢人的錢包＝橡皮筋」、「很多好野的阿伯們，都是直接用橡皮筋捆鈔票的」、「用這個皮夾的惹不起啊」、「我都用迴紋針」。

一些網友則幽默回覆，「這沒什麼，我有一整包皮夾可以用，不見不會心疼」、「才兩個皮夾而已，家裡很多～再回家拿就好」、「我之前的老闆也是用這種皮夾，但是是黃色的，比較好看一點」、「結果人家只是在ATM前面吃便當而已」、「也有可能是中元節要用的」、「這跟金爐前亂丟的橡皮筋沒什麼兩樣」。

一些網友則表示好難懂，「看別人留言才知道是在指什麼……」、「放大看了老半天，只好來看看留言⋯，長知識了」、「我也是看別人的留言才懂」、「我居然看不懂」、「窮小子的我根本看不懂」、「我一開始以為皮夾是整台ATM……」。

提款機 ATM

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