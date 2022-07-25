原以為是天選之人！網紅陳沂自爆確診 曝體悟：黑數應該超多

國內新冠肺炎疫情尚未完全結束，每天的單日確診數仍然破萬例。網紅陳沂昨（24）日在臉書上發文宣布自己確診了，但她提到症狀不算太嚴重，只有頭重重的。此外，這次的染疫經驗，更讓她深刻體悟到「黑數應該超級多」。

陳沂在臉書上發文，透露上週五得知朋友確診，於是自己也馬上去快篩，「結果一條線還想說自己是天選之人，沒想到晚上再篩立刻兩條」。陳沂表示自己很幸運，因為症狀不算太嚴重，只有頭重重的，一開始還以為只是冷氣吹太多，「如果不是朋友確診，完全不會想到要去快篩」。

陳沂說，確診後第一時間預約「健康益友App」，不僅可以線上看診，還會幫她通報，不久後衛生局便打電話來關心。醫師認為症狀看起來很輕微，應該是不用開藥，只要好好休息就好。

陳沂提到身邊幾個朋友也都同時確診，大家的病情目前看起來都還好。此外，這次的染疫經驗也讓她有所體悟，「就是黑數應該超級多，因為像我沒什麼症狀，如果不是朋友確診我才去驗，我可能就是那個黑數了啊！」在貼文的最後，陳沂坦言「還好及早發現把自己隔離起來，沒有去傳染到其他人」。