穿丁字褲彎腰拿衣服「屁股被哥看光光」 妹子崩潰求助網全看傻

天氣越來越炎熱，不少人在家裡都會穿得比較清涼。然而，就有一名女網友PO文表示，以前都是穿內褲在家走來走去，最近改穿丁字褲，沒想到卻被哥哥親眼目睹，整個屁股都被看光光，讓她崩潰上網求助，貼文掀起網友熱議。

該名女網友在《Dcard》發文表示，從小到大都是穿內褲在家裡走來走去，直到最近開始改穿丁字褲，某一天，她以為哥哥不在家，便一如往常只穿丁字褲去曬衣服，「因為洗衣機有點高，我等於是踮腳尖拿洗衣機裡面的衣服，整個屁股都露在外面」，結果哥哥正好上來拿衣服，屁股就這樣被哥哥看光光，讓原PO尷尬問道「如果是大家會有什麼樣反應？」

文章曝光後，引來網友熱烈討論，紛紛回應「我都穿草莓內褲在家跑來跑去，沒把哥當成是個男的」、「假裝自己在海邊，就會釋懷了，畢竟海灘上到處都是穿丁字泳褲的女生」、「妳哥可能想洗眼睛」、「妳不尷尬，尷尬的就是他」、「內褲感覺還好，丁字褲感覺整個屁屁就光了，嗚嗚嗚」。

還有網友分享自身經驗，「哥哥通常都沒把妹妹當女性，沒事，下次小心」、「我在家都穿睡衣上衣+內褲趴趴走，我哥也麻痺了，自己妹妹根本不會想很多」、「我哥很認真地說過：看到自己老妹真的一點感覺都沒有」、「我哥每次看到我下半身只穿一條內褲的時候，毫不留情地說噁心死了」、「如果有和男生居住，是真的應該說不要穿內褲出來，真的很尷尬」。